Минобороны: Уничтожено нефтехранилище в Харьковской области, которое снабжало топливом ВСУ

В районе Андреевки Харьковской области ударом ВКС уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, ведомство сообщило о последних потерях украинских войск. Так, на Купянском направлении уничтожено до 60 военных, на Краснолиманском направлении - более 30 человек, шестеро сдались в плен.

Также украинские войска за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 50 военнослужащих. На Донецком направлении ВС России заняли новые рубежи, уничтожили 80 военных.