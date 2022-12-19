Илон Маск устроил голосование в Twitter за или против его ухода с поста главы соцсети

Миллиардер Илон Маск запустил в своем аккаунте в Twitter голосование среди пользователей соцсети. Он предлагает проголосовать за или против его отставки с поста главы компании. Маск пообещал повиноваться воле пользователей Twitter и сделать так, как решат они: "Те, кто голосуют за уход, будьте осторожны со своими желаниями, они могут исполниться".

Неизвестно, серьезно ли отнеслись к этому участники голосования, но за уход Маска проголосовало большинство – 56%.

Илон Маск приобрел Twitter за $40 млрд, после чего начал наводить в соцсети свои порядки, которые многие восприняли критично.