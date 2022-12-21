Свердловское УФАС: жалоб на повышение стоимости парковки в Кольцово не было

Свердловским антимонопольщикам не поступало никаких жалоб на повышение стоимости парковки в аэропорту Кольцово. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил руководитель Свердловского УФАС России Дмитрий Шалабодов.

Напомним, цены за парковку в Кольцово подняли этим летом. Время бесплатного нахождения для водителей на территории аэропорта по-прежнему составляет 15 минут, а те, кто не успеет за это время, должны заплатить 800 рублей – вместо 500. Стоимость краткосрочной парковки также выросла: час стоянки стоит 300 рублей вместо 200.

Ростом цен заинтересовались в транспортной прокуратуре. А депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев заявлял, что направил запрос главе регионального УФАС с просьбой проверить обоснованность и законность повышения стоимости парковки.

Однако, как рассказал сегодня Дмитрий Шалабодов, никаких жалоб по данному вопросу не поступало.

"Соответственно, никаких проверок не проводилось и не могло проводиться. Вообще, проверки как таковые до конца года запрещены. В случае, когда нам поступает жалоба о нарушении антимонопольного законодательства, мы проверку не проводим. Мы ведем свою работу по регламенту исполнения госфункций. Это не проверка. Таких заявлений у нас не было", - заявил глава Свердловского УФАС, отвечая на вопрос Накануне.RU о ситуации с повышением стоимости парковки в Кольцово.

Напомним, в самом аэропорту заявляли, что это первое повышение с 2018 года.