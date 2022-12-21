Путин обсудил с Пушилиным обстрелы Донецка и социальные вопросы

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, стенограмма открытой части которой опубликована пресс-службой Кремля.

Путин назвал ситуацию в Донецке острой из-за постоянных обстрелов жилых кварталов со стороны украинских боевиков.

Были обсуждены также социальные вопросы. Пушилин сообщил, что имеет место острейшая нехватка воды - она подается раз в три дня на два часа, несмотря на постройку водоводов из резервных волохранилищ. Поэтому есть проблемы и с отоплением. Он поблагодарил Путина за решение о строительстве нового водовода из реки Дон. Но регион нуждается в ремонте водопроводных сетей, так как из-за их изношенности "водопотери бешеные, страшные в процентном соотношении".

Пушилин попросил Путина увеличить личный состав сотрудников на контрольно-пропускных пунктах на административной границе с Ростовской областью, где скапливаются огромные очереди. Президент пообещал решить этот вопрос.

Также Пушилин попросил помочь с коммунальщиками. В ДНР их катастрофически не хватает - нехватка до 70% из-за мобилизации и недостаточного внимания ранее к соответствующим техникумам и училищам. Он изложил просьбу ввести коэффициенты оплаты труда для коммунальщиков, работающих в обстреливаемых районах.

По здравоохранению Пушилин сказал, что не видит каких-то неотложных проблем. В свою очередь, Путин пообещал при необходимости обеспечить вывоз в федеральные центры всех пациентов, которые нуждаются в каком-то особом лечении.

Врио главы ДНР поблагодарил президента за поддержку Донбасса и попросил по возможности увеличить современные системы ПВО, так как боевики целенаправленно обстреливают жилые кварталы. Только за последние две недели погиб 21 мирный житель, 94 получили ранения.

Пушилин в своем телеграм-канале сообщил, что президент по всем вопросам дал поручения соответствующим ведомствам.