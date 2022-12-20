Путин вручил главам новых регионов ордена "За заслуги перед Отечеством"

20 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: пресс-служба РМК

Путин вручил главам новых регионов ордена "За заслуги перед Отечеством"

Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля сегодня вручает государственные награды, среди приглашенных военные и гражданские, отличившиеся в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и т.д.

Наградил президент и руководителей новых российских регионов. Врио главы ДНР Денис Пушилин получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, такой же награды удостоен врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Врио губернатора Запорожской и Херсонской областей – Владимир Сальдо и Евгений Балицкий – получили ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Получая награду, Пушилин сказал: "Было очень непросто, было слышно разное, в том числе издевки, что "вас не ждут". Причем это можно было слышать и от чужих, и от своих. Но мы выдержали эти восемь лет. И сейчас непросто, но мы дома, поэтому со всем справимся. И вместе с Россией мы победим!".

Путин, как обычно в последнее время, много слов благодарности высказал в адрес участников военной спецоперации.

"Сегодня России вновь брошен такой же вызов, и на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Высшей награды Родины – звания Героя России – удостоены военнослужащие, проявившие особую доблесть в ходе решения боевых задач. Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на её защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий, помогают налаживать жизнь на наших новых территориях", - сказал президент.

Теги: орден, кремль, путин, государственные награды



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети