Путин вручил главам новых регионов ордена "За заслуги перед Отечеством"

Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля сегодня вручает государственные награды, среди приглашенных военные и гражданские, отличившиеся в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и т.д.

Наградил президент и руководителей новых российских регионов. Врио главы ДНР Денис Пушилин получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, такой же награды удостоен врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Врио губернатора Запорожской и Херсонской областей – Владимир Сальдо и Евгений Балицкий – получили ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Получая награду, Пушилин сказал: "Было очень непросто, было слышно разное, в том числе издевки, что "вас не ждут". Причем это можно было слышать и от чужих, и от своих. Но мы выдержали эти восемь лет. И сейчас непросто, но мы дома, поэтому со всем справимся. И вместе с Россией мы победим!".

Путин, как обычно в последнее время, много слов благодарности высказал в адрес участников военной спецоперации.

"Сегодня России вновь брошен такой же вызов, и на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Высшей награды Родины – звания Героя России – удостоены военнослужащие, проявившие особую доблесть в ходе решения боевых задач. Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на её защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий, помогают налаживать жизнь на наших новых территориях", - сказал президент.