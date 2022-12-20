Путин назвал ситуацию в ЛНР "весьма сложной"

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником назвал ситуацию в республике "весьма сложной".

"Не секрет, что ситуация в ЛНР остается весьма сложной, ключевым является вопрос обеспечения безопасности. Но начать предлагаю с вопросов хозяйственных, с экономики, социальной сферы, здравоохранения, а потом поговорим и по всем другим вопросам", - сказал глава государства, начиная встречу с Пасечником в Кремле.

Ранее Путин наградил Пасечника и других руководителей новых регионов орденами "За заслуги перед Отечеством".