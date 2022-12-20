В Турцию вернулись два военно-транспортных самолета, застрявшие в Борисполе еще в феврале

Два самолета Airbus A400M Atlas вылетели из Украины в Турцию после 300 дней простоя в Борисполе. Они направляются на военную базу Кайсери в центре Турции, сообщили в министерстве национальной обороны страны.

Самолеты застряли на Украине из-за начал боевых действий и закрытия воздушного пространства. Они использовались для доставки гуманитарной помощи и эвакуации турецких граждан.

Самолеты все это время оставались в киевском аэропорту Борисполь, передает агентство "Анадолу".