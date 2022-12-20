Власти предпримут очередную попытку импортозаместить Википедию

Еще одна попытка запустить "российский аналог Википедии" будет предпринята в первом квартале 2023 года. Правительство запустит портал "Знание". При этом блокировать Википедию в Минцифры не хотят.

"Наша главная задача - иметь собственный портал ("Знание"), который базируется на основе проверенных и актуализированных материалов Большой Российской энциклопедии. Планируется, что ресурс будет запущен в начале года, и на него мы и рекомендуем ссылаться. Википедия по-прежнему доступна, но мы будем просить [поисковики], чтобы при поиске портал "Знание" был выше [в выдаче] Википедии", - сказал глава Минцифры Максут Шадаев, выступая в Госдуме.

Он добавил, что на портале "Знание" уже есть 100 тыс. статей. Для сравнения: в русскоязычной Википедии есть более 1,8 млн статей.

РБК отмечает, что тестовая версия портала "Знания" уже доступна. В отличие от "Википедии", для написания статей на портале нужно заполнить анкету, указав полное ФИО, звание, должность, область научных интересов и так далее.

В Госдуме считают, что Википедия – "вражеский ресурс". Так, депутат от "Единой России" Антон Горелкин недавно намекал на скорую блокировку Википедии и предлагал вместо нее использовать ресурс "Руниверсалис". Он не сообщил, сколько на этом портале статей и какое количество уникальных посетителей.