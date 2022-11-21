21 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Есть устойчивое впечатление, что "Википедия" будет заблокирована, все к этому идет – "единоросс" Горелкин

"Единоросс", зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил учителям не принимать у учеников работы, где есть ссылки на "Википедию". Пока – "в профилкатических целях".

"Пока в профилактических целях предлагаю Минпросвещения довести до всех школьных учителей рекомендацию не принимать от школьников работы, которые ссылаются на "Википедию". Любой другой источник можно, "Википедию" - в бан", - заявил депутат, выступая на форуме "Здоровье и безопасность детей".

Горелкин считает, что "Википедия" – вражеский ресурс ("Википедия" давно уже стала частью западной пропагандистской машины").

"Есть устойчивое впечатление, что "Википедия" так или иначе будет заблокирована когда-нибудь, все к этому идет, но мы должны четко понимать, что эффективная замена должна быть - хорошие и качественные сервисы", - полагает депутат.

В своем Telegram-канале он позже написал, что есть ресурс "Руниверсалис" – российская энциклопедия. Горелкин не сообщает, насколько посещаем этот ресурс по сравнению с "Википедией".

Теги: википедия, запрет, антон горелкин



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