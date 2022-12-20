20 Декабря 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале увеличили штрафы для любителей рисовать на зданиях

На Среднем Урале увеличены штрафы за нанесение надписей и рисунков на здания и элементы благоустройства. Решение было принято сегодня на заседании Законодательного собрания Свердловской области.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, ранее в статье регионального закона говорилось, что "самовольное нанесение надписей и рисунков на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации, элементы благоустройства влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до трех тысяч рублей". Как пояснила спикер областного парламента Людмила Бабушкина, необходимость удалять такие надписи и рисунки связана со значительными расходами для собственника сооружений.

"Это значит, что установленный сейчас размер штрафа является несоразмерным характеру совершаемого административного правонарушения. Поэтому принятый сегодня закон предусматривает увеличение размера административного штрафа для граждан за самовольное нанесение надписей и рисунков на здания, сооружения, инженерные коммуникации, элементы благоустройства, установив его в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей", - сообщила Бабушкина.

По ее словам, закрепленные в законе санкции имеют, в том числе, превентивную цель. Они применяются для предупреждения совершения новых нарушений.

Напомним, ранее глава уральской столицы Алексей Орлов называл вандализм "большой проблемой для Екатеринбурга".

Теги: штрафы, здания, ЗакСО



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