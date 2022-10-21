В метро Екатеринбурга из-за вандалов решили убрать наклейки с буквой Z

В ЕМУП "Екатеринбургский метрополитен" объяснили, почему из подземки уральской столицы стали исчезать патриотические наклейки в поддержку специальной военной операции.

Ранее горожане заметили, что на станциях метро Екатеринбурга стали убирать наклейки с буквой Z в виде Георгиевской ленты и надписью #СвоихНеБросаем. Многие стали задаваться вопросом, с чем это может быть связано.

Накануне.RU обратилось в ЕМУП "Екатеринбургский метрополитен" с просьбой прокомментировать ситуацию. Как пояснил директор предприятия Андрей Панаиотиди, наклейки с надписью #СвоихНеБросаем, размещенные на дверях вестибюлей станций метро, для некоторых граждан, к сожалению, стали объектом вандализма.

"Наклейки разрисовывают, искажают текст, уродуют изображение, пытаются сорвать, что приводит к небрежному виду самой наклейки. В результате вышеуказанных действий работники метрополитена вынуждены снимать изуродованные и поврежденные наклейки", - отметил Панаиотиди.

Будут ли вместо испорченных наклеек размещать новые, он не уточнил.

Ранее сообщалось, что планы по строительству второй ветки метро в Екатеринбурге снова откладываются на неопределенный срок, поскольку сейчас "другие приоритеты".