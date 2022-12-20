20 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область Тюменская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале женщина устроила резню в ходе сделки по продаже козла

На Среднем Урале перед судом предстанет жительница Тюменской области. Ее обвиняют в покушении на убийство в ходе конфликта при продаже животного.

На скамье подсудимых оказалась жительница деревни Сингуль Ялуторовского района. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 27 ноября 2020 года: потерпевший нашел на одном из сайтов в интернете объявление о продаже козла. Связавшись по телефону с хозяином животного – сожителем женщины, покупатель договорился с ним о встрече.

Приехав по указанному в объявлении адресу в деревню Булдакова Камышловского района, мужчина забрал козла, расплатившись с сожителем. Однако женщине почему-то показалось, что он не заплатил. Тогда она выхватила нож и ударила покупателя в область грудной клетки, где находятся легкие и сердце.

Раненому удалось убежать и уехать на машине с места преступления. В дальнейшем ему была оказана медицинская помощь. Агрессивную тюменку задержали.

Как отметили в прокуратуре, свою вину она так и не признала. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Камышловский районный суд.

Теги: нож, покушение, дело, суд



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