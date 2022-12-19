Госдума введет уголовную ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных

20 декабря Госдума рассмотрит поправки в законопроект о создании базы биометрических данных. Предполагается, что уголовная и административная ответственность будет введена за принудительный сбор и утечку такого вида данных. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Использование и хранение биометрии допускается только в базах данных, находящихся на территории Российской Федерации. Следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных", - анонсировал Володин.

"Биометрия принадлежит человеку. Без его согласия собирать её нельзя, - написал председатель Госдумы в своем Telegram-канале. - Сегодня различные коммерческие организации бесконтрольно собирают биометрию наших граждан. Зачастую данные утекают, затем — используются злоумышленниками. Это недопустимо".

Володин добавил, что закон вызвал широкий общественный резонанс.

"Но все обсуждают инициативу на момент её внесения. Поступает много обращений. На сегодняшний день законопроект существенно изменён. Исключены все неопределённости и двойные толкования. Установлен целый ряд механизмов гарантий и защиты прав граждан", - пишет спикер палаты.

Он добавил, что уже внесены поправки, предусматривающие введение запрета на хранение геномной информации, ограничение перечня биометрических данных – только лицо и голос, также вводится запрет на принуждение к сдачи таких данных.