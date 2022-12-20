В Екатеринбурге главу строительной фирмы судят за мошенничество на 74 млн рублей

В Екатеринбурге перед судом предстанет руководитель строительной фирмы. Мужчину обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.

Как показало расследование, с 2016 по 2021 годы обвиняемый, будучи директором и единственным участником ООО "Фронт-Строй", заключал договоры на строительство индивидуальных жилых домов, не намереваясь их исполнять. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, злоумышленник давал рекламу в СМИ, где называл потерпевшим условия строительства, стоимость и сроки, а также информацию о применяемых материалах и преимуществе выполняемых его фирмой работ относительно других организаций.

В итоге люди вносили оплату по договору, после чего деньги похищались. По данным следствия, размер причиненного ущерба превысил 74 млн рублей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд уральской столицы.