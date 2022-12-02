В Лянторе с коммунальщиков взыскали 300 тысяч в пользу ребенка, на которого упала крышка люка

Прокуратура Сургутского района добилась увеличения компенсации морального вреда в пользу семилетнего ребенка, на которого упал металлический люк дренажного колодца в городе Лянтор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел в сентябре 2021 г. по вине обслуживающей организации - ЛГ МУП "УТВиВ". Компания не зафиксировал крышку люка должным образом и не приняла необходимых мер безопасности. В результате ребенок получил травму, долгое время находился на лечении в больнице.

Суд первой инстанции взыскал компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

"Прокурор района, не согласившись с данным решением, в апелляционном представлении указал на необходимость увеличения размера компенсации морального вреда с учетом состояния здоровья несовершеннолетнего после полученной травмы. Судебная коллегия по гражданским делам суда ХМАО-Югры признала доводы прокурора обоснованными и изменила решение суда первой инстанции, увеличив размер компенсации морального вреда до 300 тыс рублей", - говорится в сообщении.