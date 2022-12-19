Путин и Лукашенко поговорили об экономике и безопасности

В Минске состоялись переговоры глав России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили сотрудничество в различных сферах. Например, в экономике. Начало встречи привела пресс-служба Кремля.

"Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, в которой нас постоянно проверяли и проверяют на прочность. Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы все же находим эффективные ответы на различные вызовы и угрозы", - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что он и его российский коллега часто встречались.

"Надо честно признать, что мы обсуждали все вопросы, но главными у нас в последнее время были вопросы обороны и безопасности, естественно. И мы с ним еще в середине этого года договорились, что в конце этого года, в декабре, встретимся и обсудим основные социально-экономические вопросы, которые сегодня бытуют в наших отношениях. Поэтому предлагаю сегодня продуктивно поработать по стратегическим направлениям, которые способны определить ближайшее будущее Белоруссии и России", - сказал глава Белоруссии.

Владимир Путин отметил, что цель встречи – подвести некоторые итоги в самых разных областях.

"Мы действительно в последнее время много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене, и в целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке. Сегодня, действительно, хотели – и об этом договаривались с Александром Григорьевичем – подвести некоторые итоги работы правительств и различных ведомств, прежде всего в сфере экономики", - сказал Путин.

За 10 месяцев текущего года товарооборот между странами вырос еще на 10% к базе прошлого года, и это тоже очень хорошо, отметил Путин.

"Если в прошлом году у нас был рекорд, есть основания полагать, что и в этом году у нас будет новый рекорд, скорее всего, мы выйдем на планку $40 млрд торгового оборота. Мы активно работаем практически по всем направлениям. В сфере энергетики, как мы отмечали с Александром Григорьевичем, Россия в ущерб себе тем не менее продолжает атомный проект, атомную электростанцию строим", - сказал Путин.

Есть и другие сферы сотрудничества.

"Это взаимодействие и очень важные направления в финансовой сфере, в том числе и в рамках Евразэс. Есть направления, связанные с военно-техническим взаимодействием, и это не только какие-то взаимные поставки, но, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей производства", - сказал президент России.