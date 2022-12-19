Путин и Лукашенко поговорили об экономике и безопасности

19 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Путин и Лукашенко поговорили об экономике и безопасности

В Минске состоялись переговоры глав России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили сотрудничество в различных сферах. Например, в экономике. Начало встречи привела пресс-служба Кремля.

"Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, в которой нас постоянно проверяли и проверяют на прочность. Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы все же находим эффективные ответы на различные вызовы и угрозы", - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что он и его российский коллега часто встречались.

"Надо честно признать, что мы обсуждали все вопросы, но главными у нас в последнее время были вопросы обороны и безопасности, естественно. И мы с ним еще в середине этого года договорились, что в конце этого года, в декабре, встретимся и обсудим основные социально-экономические вопросы, которые сегодня бытуют в наших отношениях. Поэтому предлагаю сегодня продуктивно поработать по стратегическим направлениям, которые способны определить ближайшее будущее Белоруссии и России", - сказал глава Белоруссии.

Владимир Путин отметил, что цель встречи – подвести некоторые итоги в самых разных областях.

"Мы действительно в последнее время много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене, и в целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке. Сегодня, действительно, хотели – и об этом договаривались с Александром Григорьевичем – подвести некоторые итоги работы правительств и различных ведомств, прежде всего в сфере экономики", - сказал Путин.

За 10 месяцев текущего года товарооборот между странами вырос еще на 10% к базе прошлого года, и это тоже очень хорошо, отметил Путин.

"Если в прошлом году у нас был рекорд, есть основания полагать, что и в этом году у нас будет новый рекорд, скорее всего, мы выйдем на планку $40 млрд торгового оборота. Мы активно работаем практически по всем направлениям. В сфере энергетики, как мы отмечали с Александром Григорьевичем, Россия в ущерб себе тем не менее продолжает атомный проект, атомную электростанцию строим", - сказал Путин.

Есть и другие сферы сотрудничества.

"Это взаимодействие и очень важные направления в финансовой сфере, в том числе и в рамках Евразэс. Есть направления, связанные с военно-техническим взаимодействием, и это не только какие-то взаимные поставки, но, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей производства", - сказал президент России.

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, Минск, встреча



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети