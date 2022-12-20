20 Декабря 2022
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Политика В бывшем СССР
Фото: Пресс-служба ЦВО

Лукашенко: С-400 и "Искандеры" поставлены на боевое дежурство

Ракетные комплексы С-400 и "Искандер" российского производства поставили на боевое дежурство.

Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции по итогам переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным в Минске. " «Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплексы С-400, которые вы передали Беларуси, и, самое главное, комплекс «Искандер», который вы, пообещав полгода назад, передали нам", — сказал белорусский президент.

Лукашенко объявил о закупках "Искандеров" и С-400 "Триумф" в мае 2022 года на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

В Минске состоялись переговоры глав России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили сотрудничество в различных сферах. Например, в экономике.

Теги: Лукашенко, С-400, Искандер



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