В Челябинске от бешенства погиб домашний щенок

В Челябинской области от бешенства погиб двухмесячный домашний щенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Смерть животного от вируса зафиксирована в поселке Полетаево Сосновского района.

Поселок, где погибло животное, объявлен неблагополучным. Там будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий

С начала года от заболевания погибли 59 животных.

Напомним, в Челябинске в ноябре от бешенства погибли три домашних кота.