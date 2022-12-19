В Подмосковье с жилой многоэтажки обрушились леса, 15 пострадавших

В подмосковном Краснознаменске 15 человек пострадали при обрушении строительных лесов с жилой многоэтажке на улице Краснознаменной. Местный отдел СКР начал проверку.

"В настоящее время рабочие госпитализированы, по предварительным данным их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают следователи и криминалисты", - сообщили в ГСУ СКР по Московской области.

По данным СМИ, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие – строители в возрасте от 20 до 40 лет, у них черепно-мозговые травмы, ушибы и переломы.

Ситуация усложнилась тем, что из-за сильных снегопадов и нечищеных улиц "скорая помощь" долго добиралась до места происшествия и совсем застряла на подъезде к обрушенным лесам – ее выталкивали прохожие и строители.