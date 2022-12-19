Москву завалило рекордным слоем снега, и его никто не убирает

На Москву обрушился рекордный за последние 80 лет декабрьский снегопад. Городские службы за выходные не смогли полностью справиться с объемом уборки. Даже на центральных улицах пешеходам в воскресенье вечером приходилось ходить "гуськом" по 10-сантиметровому рассыпчатому слою снега. Уборка проводилась локально и – часто – силами собственников прилегающих к пешеходным зонам зданий, например, почистили вокруг Храма Христа Спасителя, но не на прилегающих улицах. Кое-где пешеходам пришлось идти по проезжей части, тротуары во многих местах огородили киперной лентой из-за угрозы падения сосулек.