19 Декабря 2022
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Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

Москву завалило рекордным слоем снега, и его никто не убирает

На Москву обрушился рекордный за последние 80 лет декабрьский снегопад. Городские службы за выходные не смогли полностью справиться с объемом уборки. Даже на центральных улицах пешеходам в воскресенье вечером приходилось ходить "гуськом" по 10-сантиметровому рассыпчатому слою снега. Уборка проводилась локально и – часто – силами собственников прилегающих к пешеходным зонам зданий, например, почистили вокруг Храма Христа Спасителя, но не на прилегающих улицах. Кое-где пешеходам пришлось идти по проезжей части, тротуары во многих местах огородили киперной лентой из-за угрозы падения сосулек.

Большой театр в Москве(2022)|Фото: Накануне.RU

Снегопад в Москве(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: снегопад, москва, уборка улиц, снегоуборочная техника



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