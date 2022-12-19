Глава Минцифры заявил о неприживаемости в России VPN-сервисов

Доля использования VPN-сервисов на мобильном трафике в РФ вернулась к весеннему уровню после роста в летний период, при этом сами сервисы в стране не приживаются. Об этом сообщил в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике глава Минцифры Максут Шадаев.

"Позитивная новость, что, анализируя трафик мобильных операторов, мы видим, что доля VPN начала расти, но сейчас вернулась на мартовский – апрельский уровень", - сказал Шадаев, его цитирует ТАСС.

Министр считает, что в РФ VPN-сервисы не приживаются.

"Доля трафика VPN в какой-то момент увеличилась летом, а сейчас вернулась на весенние показатели", - сказал министр.