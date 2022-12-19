В Магаданской области разбился Ми-8

Началось расследование обстоятельств крушения в Магаданской области вертолета Ми-8.

В 11.30 (по местному времени) 19 декабря Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, летевший по маршруту Магадан-13 – поселок Тахтоямск, совершил аварийную посадку в районе поселка Тахтоямск, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Во время совершения посадки вертолет столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся.

Пострадали один из членов экипажа и вертолет. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба".