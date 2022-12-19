Озвучено количество беженцев, приехавших в Россию из Донбасса и с Украины

Названо количество людей, прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса с февраля 2022 г.

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Таких людей уже более 5 млн, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Ранее стало известно, что беженцы с Украины, оказавшиеся в Польше, будут жить в коллективных учреждениях платно. Платить придется с 1 марта 2023 г., сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. С этого дня будет введена плата для тех беженцев, которые проживают более четырех месяцев. Сначала это будет половина стоимости проживания, а через несколько месяцев – 75%. Исключение составят инвалиды, дети, старики, беременные женщины и лица с тремя и более детьми. Станет обязательной подача заявки на номер PESEL – уникальный идентификатор налогоплательщика.

"Мы готовимся к возможной следующей волне беженцев... и хотим, чтобы система была соответственно приготовлена, чтобы польские налогоплательщики как можно меньше должны были платить за эту возможную очередную волну", - сказал Моравецкий.