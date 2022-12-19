СМИ: российское движение детей и молодежи пока не смогло выбрать себе название

Делегаты открывшегося 18 декабря первого съезда Российского движения детей и молодежи (РДДМ) не смогли выбрать название для своей организации.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" прошло предварительное голосование, в котором среди лидеров оказались "Пионеры", но участникам форума предложили проголосовать за вариант, не фигурировавший в онлайн-опросе, — "Движение первых". Это вызвало недовольство со стороны ряда делегатов, и в итоге принятие решения о названии отложили до 19 декабря.

В первую пятерку опроса вошли РДДМ (17.51%), "Пионеры" (17,23%), "Движение имени Гагарина" (17,14%), "Новое поколение" (16,88%) и "Большая перемена" (16,82%).

Официальное юридическое наименование РДДМ уже зафиксировано в соответствующем федеральном законе, но российским властям хотелось, чтобы у движения было и другое имя — оригинальное и более звучное, сообщает "Коммерсант".

Ранее глава государства Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Григория Гурова.