Назначен руководитель движения детей и молодежи

Глава государства Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Григория Гурова.

Ранее он работал в аппарате полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе, затем – в Росмолодежи, в 2020 году был назначен замруководителя ведомства. В августе 2021 года Гуров перешел на должность замминистра науки и высшего образования. Это относительно публичный чиновник. 12 апреля Гуров на открытии нового проекта министерства – Университетской лиги Science Slam – заявил, что слово фундаментальный «отпугивает молодых людей, которые на связаны с наукой», и призвал сделать ее "более рок-н-ролльной".

Как заявила глава Росмолодежи Ксения Разуваева, опыт Гурова в Минобрнауки, где он курировал молодежную политику, позволит ему эффективно и практикоориентированно работать со школьниками в новом качестве, фактически он знает на практике, какие вызовы встанут перед этим поколением уже на этапе совершеннолетия. Она высказалась о новом главе общероссийского движения детей и молодежи как о патриотичном, современном человеке, который говорит с молодым поколением на одном языке, "сам, по сути, являясь, с одной стороны, достаточно молодым, с другой – отцом двоих сыновей", сообщают "Ведомости".

Ранее Минпросвещения разработало проект постановления кабмина России, которое определяет один из источников финансирования российского движения детей и молодежи.