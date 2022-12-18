В Тюмени сдали первый в России жилой дом, построенный с использованием механизма инфраструктурных облигаций

Первый в России жилой дом, построенный с использованием механизма инфраструктурных облигаций, введен в эксплуатацию в Тюмени. 18 декабря новостройку осмотрели полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и губернатор Тюменской области Александр Моор.

436-квартирный дом "Сибирский" входит в состав ЖК "Домашний", который возводит в микрорайоне Плеханово областной столицы группа компаний "Страна Девелопмент". Для его строительства тюменская компания одной из первых в России получила инфраструктурный заем в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина. Суть механизма в том, что застройщик получает деньги на срок до 15 лет под льготную ставку 3–4 процента.

Через механизм инфраструктурных облигаций институт развития ДОМ.РФ предоставил застройщику 661,1 миллиона рублей. Обязательное условие предоставления займа – создание инфраструктурного объекта. Компания "Страна" получила целевой заем на строительство газовой котельной, трансформаторных подстанций, автодорог, сетей водоснабжения и водоотведения. Общая протяженность магистральных коммуникаций составит более 4 километров.

ЖК "Домашний" включает 24 дома высотой от 4 до 16 этажей, в которых спроектировано более 8 500 квартир общей жилой площадью свыше 380 тыс. кв. метров. Проект микрорайона также включает 4 паркинга и большой пешеходный бульвар. Общая площадь участка – 51 га. Полностью завершить строительство жилого комплекса застройщик планирует в 2026 году.

"Это первый цифровой микрорайон за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Каждая квартира оснащена системой "умный дом", все устройства которого подключены к Wi-Fi и управляются с помощью специально созданного мобильного приложения", – сообщил президент группы компаний "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков.

По мнению Владимира Якушева, формирование в регионах инфраструктуры нового уровня – важнейшее условие для развития всей страны. Эту задачу успешно решает инфраструктурное меню правительства РФ, основные элементы которого – бюджетные кредиты и облигации ДОМ.РФ.

"С этими инструментами в городах и на сельских территориях строятся важные для людей социальные и транспортные объекты, в том числе для нового жилья. Уральский федеральный округ в этом направлении среди лидеров. Важно, что участки под жилищную застройку обеспечиваются качественно подготовленными федеральными участками и стабильным финансированием крупнейших банков", – отметил полпред президента России.

"Форма поддержки в виде инфраструктурных облигаций стартовала более года назад. В федеральном бюджете предусмотрены средства на компенсацию процентов по инфраструктурным облигациям. Сегодня уже более тридцати регионов участвуют в этом процессе. Последние два года прорабатывались механизмы с участием облигаций в концессиях и дальнейшей реализацией концессионных соглашений. У регионов есть возможность не предоставлять гарантии под такие проекты", – проинформировал Никита Стасишин.

Средства выделяются на социальную, транспортную, инженерную инфраструктуры внутри проекта, внутри стоимости квадратного метра, как в этом проекте при комплексном освоении территории, либо возврат через тариф, если это концессионное соглашение. Это длинные недорогие деньги по ставке, не превышающей 4 процента, подчеркнул заместитель министра.

Для реализации проекта правительством Тюменской области предоставлена государственная гарантия обеспечения исполнения обязательств по погашению займа, рассказал Александр Моор.

"Мы всегда внимательно относимся к тому, чтобы строящееся жилье было обеспечено объектами социальной инфраструктуры. Если говорить относительно данного района, то в прошлом году здесь введены в эксплуатацию два детских сада – на 280 и 260 мест. Сейчас строится и к следующему учебному году будет готова школа на 1 тысячу 500 мест", – сообщил глава региона.

Новая школа будет иметь большую уличную физкультурно-оздоровительную зону с хоккейным кортом, мини-футбольным полем и спортивным комплексом ГТО для детей и взрослых, отметил Александр Моор. Пользоваться школьными спортплощадками смогут все жильцы близлежащих домов. Кроме того, в ближайшей перспективе – проектирование на участке, смежном со строящейся школой, еще одного детского сада на 560 мест.