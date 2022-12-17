Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК и энергетики Украины

Вооруженные силы РФ нанесли 16 декабря массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Все назначенные цели были поражены.

Отмечается, что в результате удара была сорвана переброска иностранного оружия и боеприпасов, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий. Также была остановлена работа оборонных предприятий Украины.

В пятницу утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в городах. Позднее в тот же день национальная компания "Укрэнерго" объявила чрезвычайную ситуацию. Ведомство заявило, что сегодня произошла потеря свыше 50% потребления объединенной энергетической системы Украины.