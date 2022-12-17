17 Декабря 2022
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Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

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Общество ДНР и ЛНР
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ВСУ обстреляли Донецк из "Градов": есть раненые

ВСУ выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО "Град". Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Кроме того, выпущено пять снарядов по Ленинскому и Кировскому районам из артиллерии натовского калибра 155 мм.

Мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале написал, что очевидцы сообщили о большой воронке на проспекте Мира и разрушениях в домах возле ТЦ "Белый лебедь" на улице Челюскинцев.

Кроме того, шесть ракет из "Града" было выпущено по Буденновскому району. Ранения получили три мирных жителя, зафиксированы прямые попадания в два частных дома, повреждена кровля, сгорел автомобиль.

В четверг Кулемзин сообщил, что Донецк подвергся самому массированному удару с 2014 года. Зафиксированы прямые попадания в многоэтажные жилые дома, несколько человек получили ранения.

Теги: донецк, всу, град



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