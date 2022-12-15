15 Декабря 2022
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Политика ДНР и ЛНР
Фото: t.me/Doninside / telegram-канал Inside &#127305; Donetsk

Мэр Донецка: Город подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года

Донецк сегодня рано утром подвергся самому массированному удару с 2014 года, заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Под обстрелами оказался квадрат пересечения проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской, бульвар Школьный, улица Набережная, район Крытого Рынка в Ворошиловском районе.

Зафиксированы прямые попадания в многоэтажные жилые дома, есть возгорания, сообщил мэр.

"По отзывам очевидцев, прямые попадания в многоэтажные дома по проспекту Ватутина, бульвару Школьному. Прилеты по проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, проспекту Театральному, возле ж/д-больницы, студгородка, - написал он. - В детском саду №15 вылетели окна и двери".

Кроме того, снаряд попал в купол Преображенского Собора. Ппроизошло возгорание столовой, ряда корпусов технического университета.

Теги: донецк, обстрел, кулемзин



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