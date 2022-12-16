Песков назвал чушью утверждения западных СМИ, что Путин якобы поручил Кадырову ликвидировать Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг приведенные в статье газеты The Wall Street Journal, (WSJ) утверждения о том, что Владимир Путин якобы поручил главе Чечни Рамзану Кадырову ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского в начале спецоперации.

"Это полная чушь", - приводит слова Зеленского ТАСС.

Ранее в пятницу газета The Wall Street Journal опубликовала статью, где со ссылкой на данные украинской разведки утверждала, что Путин якобы приказал главе Чечни в начале СВО занять правительственные здания в Киеве и ликвидировать украинского президента.