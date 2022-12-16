16 Декабря 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени бывшего замначальника по борьбе с организованной преступностью будут судить за взятку

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывшего заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Тюменской области и двух адвокатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, по версии следствия, в период с декабря 2018 года по декабрь 2020 года к фигурантам уголовного дела, вступившим в преступный сговор, обращались родственники обвиняемых, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с просьбой, найти должностное лицо из числа сотрудников правоохранительных органов, кто в силу своих служебных полномочий сможет "решить вопрос" об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

В каждом случае сумма взятки варьировалась от 20 до 27 млн рублей. Однако умысел обвиняемых, направленный на непосредственную передачу взятки, не был реализован, поскольку никто из них не обладал необходимыми связями. Один из посредников-соучастников преступлений вводил в заблуждение остальных лиц относительно возможности передать взятку, создавал видимость и присваивал себе большую часть денег. Остальная часть распределялась между остальными фигурантами за оказанные посреднические услуги.

По ходатайству следователя судом в отношении в отношении бывшего сотрудника полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении адвокатов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ходе следствия с одним из адвокатов заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Теги: взятка, коррупция, заместитель начальника по борьбе с организованной преступностью



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