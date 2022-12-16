16 Декабря 2022
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото предоставлено компанией &quot;Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз&quot;

Ноябрьские нефтяники высадили на Ямале и в Югре 1,4 миллионов деревьев

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" в 2022 году провел в ЯНАО и ХМАО масштабные лесовосстановительные работы. Как сообщили Накануне.RU на предприятии, на площади в 390 гектаров высажено более 1,4 млн саженцев сосны.

Молодые хвойные деревья предотвратят разрушение плодородного слоя, защитят почву от эрозии. Кроме того, их высадка ускорит естественное восстановление тайги после лесных пожаров и весенних подтоплений.

Саженцы были выращены в питомниках Югры и Тюменской области. Специалисты отмечают высокую приживаемость сосен в суровых северных условиях. Через несколько лет деревья должны подрасти до 90 см, наблюдать за ними будут в том числе сотрудники департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО.

(2022)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

И. о. директора департамента Александр Гаврилюк подчеркнул, что "Ноябрьскнефтегаз" увеличил площадь высадки молодого леса в три раза. "Это очень ценный вклад в регион, особенно в Год экологии на Ямале, который объявил губернатор. Мы надеемся на такую же плодотворную работу и в будущем", – сказал он.

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" реализует программу лесовосстановления с 2019 года. За это время было высажено 555 гектаров леса. Общая сумма инвестиций предприятия, направленных на охрану окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и восстановление биоразнообразия, за последние пять лет превысила 20 млрд рублей. В 2023-м компания планирует высадить еще 400 гектаров леса.

Лесовосстановление(2022)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

"Бережное отношение к экосистеме региона – один из ключевых принципов, на которых строится производственная программа "Ноябрьскнефтегаза". Лесовосстановление – важная часть экологической работы, помимо этого мы занимаемся восполнением водных биоресурсов, поддерживаем экологические проекты наших волонтеров. Такой комплексный подход окажет необходимый эффект и поможет сохранить природу северного края", – прокомментировал генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

Теги: деревья, нефтяники, лесовосстановительные работы, Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз



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