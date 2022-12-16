В берлинском отеле лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум

В берлинском отеле Dom Aquaree лопнул крупнейший в мире отдельно стоящий цилиндрический аквариум. Он находился в лобби отеля, где также есть музей, рестораны, бутики и бары.

Высота аквариума составляла 14 метров.

По данным Reuters, ранения в результате обрушения огромного стеклянного цилиндра с водой получили два человека. В аквариуме обитало около 1500 экзотических рыб, они погибли. На месте ЧП работает порядка сотни сотрудников экстренных служб.

Аварийным службам пришлось также перекрыть прилегающие к отелю улицы в центре Берлина, поскольку из здания вытек огромный объем воды.

Гостей отеля эвакуировали, поскольку пострадали системы отопления и электроснабжения, а на улице в столице Германии сейчас около семи градусов мороза.