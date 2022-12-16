Макрон намерен обсудить с Путиным безопасность Запорожской АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собирается поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным и призвать его согласовать план обеспечения безопасности для крупнейшего в Европе ядерного реактора на Запорожской АЭС. Макрон заявил, что его целью является вывод оружия и военных с ядерных объектов.

Французский лидер стал одним из посредником на переговорах под эгидой ООН, целью которых является обеспечение безопасности всех украинских атомных электростанций.

"Когда наступит подходящий момент, я обращусь к президенту Путину с просьбой помочь завершить эти соглашения", - заявил Макрон.