16 Декабря 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Первый замглавы района Перми задержан после допроса

Первый заместитель главы Дзержинского района Николай Ракинцев задержан после обысков, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

"Перед этим Ракинцев был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Как утверждают источники, якобы он незаконно распорядился не предоставлять средства на благоустройство территории у дома по ул. Подлесной, 17 в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Перед этим у замглавы района возник спор с муниципальной управляющей компанией о подрядчике, который будет выполнять эти работы", - сообщает издание..

Согласно диспозиции ст. 91 УПК, подозреваемый в преступлении, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, может быть задержан на 48 часов.

Напомним, накануне появилась информация о следственных действиях

Теги: следственные мероприятия, обыск, администрация дзержинского района



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