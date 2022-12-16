Первый замглавы района Перми задержан после допроса

Первый заместитель главы Дзержинского района Николай Ракинцев задержан после обысков, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

"Перед этим Ракинцев был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Как утверждают источники, якобы он незаконно распорядился не предоставлять средства на благоустройство территории у дома по ул. Подлесной, 17 в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Перед этим у замглавы района возник спор с муниципальной управляющей компанией о подрядчике, который будет выполнять эти работы", - сообщает издание..

Согласно диспозиции ст. 91 УПК, подозреваемый в преступлении, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, может быть задержан на 48 часов.

Напомним, накануне появилась информация о следственных действиях