16 Декабря 2022
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Экономика Магаданская область
Фото: Накануне.RU

Носов позитивно оценил работу правительства Магаданской области в 2022 году

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании регионального правительства подвел итоги работы всех министерств.

"В целом, результаты позитивные. Несмотря на все трудности, которые испытывает страна, мы удержали уровень промышленного производства. При том, что нас можно назвать "монорегионом", регионом, который фактически зависит от одного металла. Уверен, что многое у нас получилось благодаря совместным усилиям и стремлениям к общим целям", - написал Носов в своем Telegram-канале.

Ранее составлен список регионов - лидеров по средней зарплате. Ими стали Чукотка, ЯНАО, Москва, Магаданская область и НАО. Согласно исследованию Фонда развития гражданского общества "Индекс социального благополучия регионов" на базе данных Росстата за три квартала 2022 года, в целом наиболее благополучными признаны ЯНАО, НАО, Сахалинская область, Чукотка и ХМАО, Москва, Магаданская область, Санкт-Петербург, Мурманская область и Якутия.

Теги: Магаданская область, Сергей Носов, правительство



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