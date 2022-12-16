16 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Росстат: ВВП во втором квартале упал на 5,25% к первому кварталу

Валовой внутренний продукт России во втором квартале текущего года упал на 5,25% к первому кварталу — в постоянных ценах и с исключением сезонного фактора.

Как следует из обновленных данных Росстата, в третьем квартале ВВП по сравнению с провальным вторым кварталом вырос на 0,45%. Прежняя оценка ведомства говорила о снижении показателя во втором квартале 2022 года к первому на 1,95% с учетом сезонной коррекции.

Поквартальная динамика ВВП позволяет оценивать экономические тенденции внутри года. Это невозможно сделать без сезонного сглаживания, цель которого — исключить из исходных рядов сезонные и календарные факторы. Например, если обычно производство электроэнергии зимой растет на 10%, а в определенную зиму выросло на 5%, это означает, что на производство повлияли еще какие-то факторы помимо чисто сезонного роста потребления.

Из сезонно скорректированных данных Росстата следует, что в российской экономике в текущем году не произошло технической рецессии, определяемой как два квартала подряд снижения ВВП по отношению к предыдущему кварталу. Прежние данные говории, что ВВП сокращался поквартально и в январе—марте 2022 года (на 0,34%), и в апреле—июне (на 1,95%). Новые данные показывают, что в первом квартале сокращения ВВП не было, сообщает РБК.

Как заявил президент РФ, по итогам года прогнозируется снижение ВВП "примерно на 2,5 процента". "Я, правда, недавно сказал 2,9, но последние прогнозы говорят о том, что будет ещё поменьше – 2,5 процента", - отметил Владимир Путин.

Теги: ВВП России, экономика, Росстат



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