Доходы людей с минимальными заработками выросли на 27%, бедность снижается – Путин

Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Хотя на обсуждение были вынесены темы технологического суверенитета и поддержки инвестиций, президент решил сначала пройтись по показателям макроэкономики.

Глава государства в очередной раз напомнил, что "санкционная агрессия" была начата, чтобы "смять нашу экономику", но расчет не оправдался.

"По итогам года прогнозируется снижение ВВП, – действительно, снижение, я уже об этом и публично говорил, – примерно на 2,5 процента. Я, правда, недавно сказал 2,9, но последние прогнозы говорят о том, что будет ещё поменьше – 2,5 процента. Да, это, конечно, тоже спад, но это не тот крах в 20 процентов, который предрекали многие западные и, честно говоря, отчасти и некоторые наши эксперты в момент, когда коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной. Более того, уже в третьем квартале экономическая динамика продемонстрировала небольшой рост после минимальных значений второго квартала", - заявил Путин.

Кстати, одним из тех, кто предрекал 20-процентное снижение ВВП, был на тот момент глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Также Путин назвал рубль одной из самых сильных валют мира, а инфляция, по его мнению, с мая "практически не изменилась".

Путин назвал снижение уровня бедности в РФ до 10,5% "хоть и небольшим, но движением в правильном направлении". "Доходы людей с минимальными заработками в России в этом году увеличились на 27,8%, бедность снижается", - считает президент.