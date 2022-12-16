16 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Большинство российских учителей жалуются на перегруженность отчетностью

Около 60% учителей в России до сих пор вынуждены заполнять лишние документы, которых нет в перечне пяти обязательных, утвержденном Минпросвещения к 1 сентября.
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Об этом следует из мониторинга Общественного совета при Рособрнадзоре, который оценил, как работает закон о снижении бумажной нагрузки на педагогов. Федеральная служба получила лишь несколько десятков подобных обращений, но это не показатель серьезности проблемы — учителя традиционно не слишком охотно жалуются на свои проблемы.

Глава ведомства призвал учителей активнее обращаться на горячую линию Рособрнадзора в случаях, когда те сталкиваются с избыточными требованиями по работе с документами. В настоящее время действует мораторий на плановые проверки, и они возможны только по обращениям, сообщают "Известия".

По данным профсоюза "Учитель", в среднем сегодня один учитель работает на 1,7 ставки, то есть больше, чем в полтора раза, и к этому добавляется то, что учителю постоянно указывают, как ему надо работать, заставляют "изобретать велосипед" – сочинять новую программу к 1 сентября и писать отчеты.

Теги: учителя, образование, педагоги



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