Большинство российских учителей жалуются на перегруженность отчетностью

Около 60% учителей в России до сих пор вынуждены заполнять лишние документы, которых нет в перечне пяти обязательных, утвержденном Минпросвещения к 1 сентября.

Об этом следует из мониторинга Общественного совета при Рособрнадзоре, который оценил, как работает закон о снижении бумажной нагрузки на педагогов. Федеральная служба получила лишь несколько десятков подобных обращений, но это не показатель серьезности проблемы — учителя традиционно не слишком охотно жалуются на свои проблемы.

Глава ведомства призвал учителей активнее обращаться на горячую линию Рособрнадзора в случаях, когда те сталкиваются с избыточными требованиями по работе с документами. В настоящее время действует мораторий на плановые проверки, и они возможны только по обращениям, сообщают "Известия".

По данным профсоюза "Учитель", в среднем сегодня один учитель работает на 1,7 ставки, то есть больше, чем в полтора раза, и к этому добавляется то, что учителю постоянно указывают, как ему надо работать, заставляют "изобретать велосипед" – сочинять новую программу к 1 сентября и писать отчеты.