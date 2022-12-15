В ДНР установили еще 4 новых праздничных дня

В Донецкой Народной Республике появится еще четыре новых праздничных дня. Об этом говорится в указе, подписанном врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

"Установить, что в Донецкой Народной Республике дополнительными нерабочими праздничными днями являются: 11 мая - День Донецкой Народной Республики; 30 сентября - День возвращения Донецкой Народной Республики в Россию; один день (воскресенье) - Светлое Христово Воскресение (Пасха); один день (воскресенье) - День Святой Троицы (Троица)", - следует из указа.

Документ вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, что договор о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей был подписан 30 сентября.