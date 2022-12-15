В Подмосковье до 25 декабря оборудуют укрытия, но где они находятся населению пока не скажут

В Подмосковье до 25 декабря будут оборудованы укрытия для населения. Но население об этом не узнает.

Начальник регионального управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин сообщил, выступая в Мособлдуме, что работы ведутся.

По словам чиновника, укрытия планируется оборудовать сидениями, розетками для зарядки гаджетов, в них должны быть электричество и питьевая вода. В таком убежище можно будет находиться максимум час.

"Вешать указатели (на укрытие) с учетом опыта приграничных субъектов мы не хотим и пока не будем, чтобы не возбуждать наше население", - заявил руководитель главка МЧС.