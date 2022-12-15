15 Декабря 2022
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky

Минобороны: ВС РФ заняли выгодные рубежи на донецком направлении

Российские войска продолжают наступление на донецком направлении, в результате чего заняты новые выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, за сутки противник предпринял попытки восстановить свои позиции в районах населенных пунктов Северное и Красногоровка. ВС России отразили все контратаки ВСУ.

Потери противника на данном направлении составили около 30 человек убитыми и ранеными, бронетранспортер и два автомобиля.

Накануне ВС РФ освободили основную часть населенного пункта Водяное в Донецкой народной республике.

Ранее врио главы региона Денис Пушилин сообщил, что под контролем России находится немногим более 50% территории ДНР.

Теги: донецкое направление, вс рф



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