Минобороны: ВС РФ заняли выгодные рубежи на донецком направлении
Российские войска продолжают наступление на донецком направлении, в результате чего заняты новые выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, за сутки противник предпринял попытки восстановить свои позиции в районах населенных пунктов Северное и Красногоровка. ВС России отразили все контратаки ВСУ.
Потери противника на данном направлении составили около 30 человек убитыми и ранеными, бронетранспортер и два автомобиля.
Накануне ВС РФ освободили основную часть населенного пункта Водяное в Донецкой народной республике.
Ранее врио главы региона Денис Пушилин сообщил, что под контролем России находится немногим более 50% территории ДНР.