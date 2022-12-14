14 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: RT

ОРВИ и грипп растут на 35% в неделю - Путин

Главу Роспотребнадзора Анну Попову снова приглашают на совещания президента с правительством. Сегодня, открывая такое совещание, Владимир Путин попросил Попову прокомментировать эпидемическую обстановку в стране, которая становится все сложнее.

"Вот я вижу, что, к сожалению, у нас ОРВИ и грипп растет чуть ли не 30-35% в неделю", - обеспокоился президент.

Попова привела в ответ неутешительные факты: эпидситуация в России напряженная, рост заболеваемости коронавирусом идет четвертую неделю и будет продолжаться. Главный санитарный врач РФ отметила, что ковид, ОРВИ и грипп имеют схожие симптомы, при этом их надо лечить по разным схемам, поэтому важна своевременная диагностика. "Надо проводить тестирование на грипп у всех людей с проявлениями ОРВИ, соответствующий документ подготовлен и отправлен на регистрацию в Минюст", - добавила Попова.

Она считает, что "ситуация со свиным гриппом в стране регулируемая".

Теги: орви, грипп, владимир путин, эпидемия, анна попова, роспотребнадзор, тестирование, свиной грипп



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