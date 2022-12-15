15 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: kazanreporter.ru

В Челябинске УК "ЮУ КЖСИ" привлекут к ответственности за ограничение конкуренции

УК "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки" привлекут к административной ответственности за ограничение конкуренции в тендере на комплексное обслуживание лифтового оборудования с начальной ценой контракта 14,3 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

УК "ЮУ КЖСИ" отклонило заявки четырех компаний из пяти. Один из участников обратился в УФАС. Его заявку отклонили в связи с указанием дополнительной информации о своем местонахождении – индекса, улицы, дома и офиса. Кроме того, заявка содержала информацию о городе, в котором зарегистрирована компания, без указания региона.

Заказчик посчитал, что поскольку в выписке из ЕГРЮЛ в качестве местонахождения указаны регион и город, представленная информация без указания региона и с дополнительными сведениями о местонахождении является недостоверной. Аналогичный подход был применен и при рассмотрении других заявок.

Таким образом заказчик создал одной компании преимущественные условия участия в тендере. Заявка данного участника также содержала дополнительную информацию о местонахождении, но не была отклонена. УК "ЮУ КЖСИ" выдано предписание о пересмотре заявок.

Теги: конкуренция, тендер, ЮУ КЖСИ,



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