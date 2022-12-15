15 Декабря 2022
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Образование Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Строительство спортплощадки уральской школы привело к делу о злоупотреблении

На Среднем Урале возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве школьной спортплощадки.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2019 году Белоярская среднеобразовательная школа №1 заключила договор с подрядной организацией на строительство спортивной площадки у школы. Как показала проверка, стоимость контракта составила более 24 млн рублей, а срок выполнения работ был установлен до конца октября 2019 года. Затем он неоднократно продлялся – вплоть до июля 2020 года.

"В нарушение условий договора, директором учреждения образования в октябре 2019 года были неправомерно произведены платежи подрядчику в виде авансирования за материалы – без фактического выполнения работ по устройству площадок для волейбола, баскетбола, беговой дорожки, площадки со спортивным оборудованием на сумму более 6 млн рублей", - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, по заключению министерства финансов Свердловской области, разница в стоимости между предусмотренным контрактом материалом покрытия площадок и фактически уложенными подрядчиком материалами превысила 3,9 млн рублей. В прокуратуре посчитали, что действиями директора школы бюджету Белоярского был причинен ущерб на эту сумму.

По итогам проверки возбуждено дело по части 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Сейчас идет расследование. Как добавили в ведомстве, директор, о котором идет речь, в данной школе больше не работает.

Теги: школа, площадка, злоупотребление, дело



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