Полиция и ФСБ вычислили уральского подростка, "минировавшего" школы и лицеи

Полицейские из Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области совместно с ФСБ изобличили 16-летнего жителя Алапаевского района. С мая по сентябрь 2022 года подросток совершил целую серию ложных минирований средних общеобразовательных школ и лицеев.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального полицейского Главка Валерий Горелых, в лжетерроризме подозревается ученик 9-го класса. В одной из популярных социальных сетей он познакомился с неизвестным под псевдонимом "Шимо", который рассказал ему, как можно безнаказанно нарушить штатный режим работы социально значимых муниципальных учреждений. В качестве первого эксперимента перенявший опыт юноша с личного телефона устроил переполох в одном из учебных заведений Оренбурга.

"Эвакуация людей, действия силовиков и резонанс в прессе вскоре воодушевили подростка на новые "подвиги". В качестве новых объектов для издевательств он выбрал шесть школ города Чехов Московской области, а также образовательные учреждения Алапаевского района, включая школу, в которой обучался сам. Мотивом диких противоправных поступков стало желание таким образом развлечься. Однако, использование современных программ VPN и TOR-браузера, применявшихся в этой криминальной схеме, не помогли старшекласснику остаться инкогнито. Сотрудники полиции и ФСБ вскоре вычислили и задержали его, возбудив уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. В связи с тем, что он стал сотрудничать со следствием и раскаялся в содеянном, до судебного разбирательства будет находиться под подпиской о невыезде", - отметил полковник Горелых.

Сыщики выяснили, что парень воспитывается в неполной многодетной семье матерью, у него есть три брата и сестра. Ранее в поле зрения правоохранительных органов ни сам школьник, ни его родственники не попадали. На учете в подразделении по делам несовершеннолетних территориального ОВД он не состоял.

Если суд признает молодого человека виновным в лжетерроризме, ему может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет или крупный денежный штраф в отношении родителей.