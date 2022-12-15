Алиханов предложил полякам скидку на кирпичи для стены на границе с Россией

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ответ на намерение Польши построить на границе с Россией стену предложил полякам скидку на кирпичи.

"Думаю, с учетом стоимости газа обжигать кирпичи в Польше сильно дорого, но у нас в Краснознаменске есть отличный завод "Пятый элемент", мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста. Даже со скидкой небольшой", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости.

Алиханов также обратил внимание на слова польского министра обороны Мариуша Блащака, который объяснил меры по усилению безопасности на границе тем, что аэропорт "Храброво" открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки. По мнению главы Калининградской области, это – "нездоровая паранойя отдельных поляков".