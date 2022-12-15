ЕС и НАТО официально выступят с призывом к России покинуть Украину, - Politico

Евросоюз и НАТО в ближайшее время официально обратятся с совместным призывом к России немедленно вывести войска с территории Украины, а также пообещают полную поддержку властям в Киеве, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Декларация разрабатывалась представителями организаций больше года, но работа была приостановлена из-за напряженности в отношениях между Кипром и Турцией.

По словам источников, окончательная версия документа может быть представлена уже на следующей неделе или в начале 2023 года.

Как отмечает издание, придание официального характера тексту "стало бы значительным дипломатическим достижением, учитывая месяцы, которые потребовались для его подготовки".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский конфликт может привести к войне между Россией и Североатлантическим альянсом.

"Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим", - сказал он на ток-шоу Lindmo на норвежском телеканале NBK.