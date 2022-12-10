Столтенберг допустил эволюцию конфликта на Украине в войну между Россией и НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что украинский конфликт может привести к войне между Россией и Североатлантическим альянсом.

"Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим", - цитирует ТАСС заявление Столтенберга, сделанное во время ток-шоу Lindmo на норвежском телеканале NBK.

На вопрос ведущего об ответственности, лежащей на его плечах, Столтенберг ответил, что "ощущает, что все очень серьезно".

"Это судьбоносное время для Европы и Норвегии. Если что-то пойдет не так, все может обернуться ужасным образом".