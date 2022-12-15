Самолеты Utair начнут летать из Екатеринбурга в Нижневартовск

Начиная со следующего месяца компания Utair начнет осуществлять полеты из Екатеринбурга в Нижневартовск (ХМАО) и из Нижневартовска в Томск. Об этом в своих соцсетях сообщает администрация Нижневартовска.

"Данные маршруты входят в перечень субсидируемых. Софинансирование перевозчику (в размере 50%), как сообщили ранее в Росавиации, окажут из бюджета Югры", - сообщает администрация города.

На сайте авиакомпании сообщается, что первый прямой рейс из Екатеринбурга запланирован уже на 8 января на 12.50. Прибытие - в 15.10. следующий полет состоится в среду в 9.30. Прибытие - в 12.05. Стоимость билета - 6 тыс. 23 рубля.

Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что Utair может столкнуться с необходимостью вернуть субсидии на перелеты внутри страны из-за концентрации на зарубежных перевозках. Utair получила 4,6 млрд руб., но якобы не выполнила условия субсидии: согласно постановлению правительства 761, минимальный налет по стране должен составить 72% от уровня апреля—октября 2021 года, а у Utair он будто бы не достигает 58%.

Позднее на пресс-конференции губернатор Наталья Комарова не подтвердила эту информацию и сообщила, что, по официальным данным, у Utair таких трудностей нет.